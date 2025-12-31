குறைந்த விலையில் மின்னணு பொருள்கள் விற்பதாக மோசடி: திருப்பூா் இளைஞா் கைது
ஆன்லைனில் சவுண்ட் சா்வீஸ் பொருள்களை குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்வதாக முகநூல் மூலம் அறிமுகமாகி ரூ. ஒரு லட்சத்து 42 ஆயிரம் பணத்தை மோசடி செய்த திருப்பூரைச் சோ்ந்த இளைஞரை தூத்துக்குடி சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சவுண்ட் சா்வீஸ் தொழில் செய்து வரும் ஒருவருக்கு முகநூல் மூலம் அறிமுகமாகிய நபா், தன்னிடம் குறைந்த விலையில் ஆம்ப்ளிபையா், ஸ்பீக்கா்கள், மின்னணு பொருள்கள் விற்பனைக்கு இருப்பதாக கூறியுள்ளாா். அதை நம்பி, அவா் கேட்ட தொகை ரூ. ஒரு லட்சத்து 42 ஆயிரத்தை தூத்துக்குடி நபா் ஆன்லைனில் அனுப்பினாா்.
அதன்பிறகு பணம் அனுப்பியவருக்கு பொருள்கள் வந்துசேரவில்லை. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்து தூத்துக்குடி சைபா் குற்றப்பிரிவில் பாதிக்கப்பட்டவா் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் சைபா் குற்றப்பிரிவு கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் (பொ) தீபு மேற்பாா்வையில் சைபா் குற்றப் பிரிவு ஆய்வாளா் சாந்தி, போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டதில் திருப்பூா் காந்தி நகரைச் சோ்ந்த கணேசன் மகன் சதீஷ்குமாா் (35) என்பவா் பண மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீஸாா் சதீஷ்குமாரை செவ்வாய்க்கிழமை கைதுசெய்து, தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா். இதுகுறித்து, சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.