தொழிலாளிக்கு மிரட்டல் விடுத்தவா் கைது
கோவில்பட்டி: நாலாட்டின்புத்தூா் அருகே தொழிலாளிக்கு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் தொடா்புடைய, மற்றொரு தொழிலாளியை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
வானரமுட்டி, காந்தாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் முருகன் மகன் செல்லத்துரை (48). தொழிலாளி. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட வாகன விபத்தால் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்து வரும் இவரை, அதே ஊரைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி மகன் ரமேஷ் (47) தாக்கினாராம்.
இது குறித்து, செல்லத்துரை நாலாட்டின்புத்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாராம். அதனால், செல்லத்துரை வீட்டுக்கு மீண்டும் வந்த ரமேஷ் அவதூறாகப் பேசி, அவரை கம்பால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். இதில் காயமடைந்த அவா், கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
நாலாட்டின்புத்தூா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, ரமேஷை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.