திருச்செந்தூரில் இன்று சூரசம்ஹாரம்: பல லட்சம் பக்தர்கள் குவிந்தனர்!
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரம் திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனா்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நிகழ் ஆண்டு கந்தசஷ்டி திருவிழா கடந்த அக். 22 ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழா நாள்களில் கோயிலில் அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டு, பூஜைகள் நடைபெற்றன. விழாவின் சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. கோயிலில் அதிகாலை 1 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, 1.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனமும் அதைத்தொடா்ந்து மற்ற பூஜைகளும் நடைபெறுகின்றன.
மாலை 4.30 மணியளவில் கோயில் கடற்கரைக்கு சுவாமி எழுந்தருளுகிறாா். இதையடுத்து, சூரசம்ஹார நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் விரதம் மேற்கொண்டுள்ள லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனா். இதனால், கோயில் வளாகமே பக்தா்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பியுள்ளது. பக்தா்கள் கோயில் வளாகத்தில் பக்தி பாடல்களைப்பாடி வழிபட்டு வருகின்றனா். கோயில் கலையரங்கில் காலையும், மாலையும் பக்தி சொற்பொழிவுகள் நடைபெறுகின்றன.
பாதுகாப்புப் பணியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜாண் தலைமையில் திருச்செந்தூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் மகேஷ்குமாா் உள்ளிட்ட 4,000 போலீஸாா், ஊா்க்காவல் படையினா், கடலோரக் காவல் படையினா் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.
கடற்கரையில் உயா்கோபுரங்கள் அமைத்தும், ரகசிய கேமராக்கள் பொருத்தியும் கண்காணிப்பு பலபடுத்தப்பட்டுள்ளது. சிறப்புப் பேருந்து, ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன. விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் தக்காா் ரா.அருள்முருகன், இணை ஆணையா் க.ராமு, கோயில் பணியாளா்கள் செய்துள்ளனா்.
வெளிநாட்டு பக்தா்கள்: திருச்செந்தூா் கோயிலில் மலேசியா, இலங்கை, லண்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் ஒன்று சோ்ந்து ஆறு நாள்களும் விரதம் இருந்து வருகின்றனா். ராஜபாளையத்தைச் சோ்ந்த பரமானந்தம் பிள்ளை குழுவினா் 65-ஆவது ஆண்டாக நிகழ் ஆண்டு கோயிலில் சிவன், பாா்வதி, விநாயகா் என சுவாமி வேடங்களிட்டு பஜனை பாடி தரிசனம் செய்தனா். வண்ண மின் விளக்குகளால் ராஜகோபுரமும், கோயில் வளாகமும் ஜொலிக்கிறது.
கட்டணமில்லா சுற்றுப்பேருந்து: பக்தா்களின் வசதிக்காக நகரின் எல்லையில் 17 இடங்களில் தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கிருந்து 25 சுற்றுப் பேருந்துகள் மூலம் பக்தா்கள் கட்டணமின்றி நகருக்குள் வந்துசெல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள்: திருநெல்வேலி சாலையில் ஷபி டிரேடா்ஸ் எதிா்புறமும், தூத்துக்குடி சாலையில் அரசு ஐடிஐ அருகிலும், நாகா்கோவில், கன்னியாகுமரி வழிதடத்துக்கு பரமன்குறிச்சி சாலையில் சா்வோதயா சங்கம் அருகிலும் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கிருந்து, சுற்றுப் பேருந்துகள் கோயிலுக்கு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாகன சிறப்பு அனுமதி சீட்டு இல்லை: ஆட்சியா்
இதுகுறித்து அவா் மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் கூறியிருப்பதாவது: திருச்செந்தூா் பகுதியில் கடந்த வாரம் பெய்த தொடா் கனமழை காரணமாக வாகனங்களை நிறுத்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட இடங்களில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளதாலும், திங்கள்கிழமை கனமழை பெய்ய கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னெச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாலும் பக்தா்கள் அதற்கு தகுந்தவாறு தங்கள் பயணத்தைத் திட்டுமிட்டுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்கள்.
தனிநபா் வாகனங்களை தவிா்த்துவிட்டு பொது போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தி திருச்செந்தூருக்கு வருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள். சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு வாகன சிறப்பு அனுமதி அட்டை தனியாக ஏதும் எவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.