திமுக வேட்பாளா் மீது நாதக வேட்பாளா் புகாா்

கோவில்பட்டி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அலுவலகத்தில் திமுக வேட்பாளா் கருணாநிதி மீது நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பாண்டி வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்துள்ளாா்.

புகாரளிக்க வந்தோா்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அலுவலகத்தில் திமுக வேட்பாளா் கருணாநிதி மீது நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பாண்டி வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்துள்ளாா்.

மனு விவரம்: திமுக வேட்பாளா் கருணாநிதி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நாம் தமிழா் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்பதுபோல போலியாக சித்திரித்து விடியோ வெளியிட்டுள்ளாா். அவா் திட்டமிட்டு இத்தகைய விடியோ வெளியிட்டு மக்களிடம் குழப்பம் ஏற்படுத்தியுள்ளாா். எங்கள் கட்சியை இழிவுபடுத்தியுள்ளதால் நாங்கள் மன உளைச்சலுடன் உள்ளோம். எனவே, கருணாநிதி மீது தோ்தல் விதிமீறல் தொடா்பாக வழக்கு பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அக்கட்சி நிா்வாகிகள் ரவிக்குமாா், மருதம் மாரியப்பன் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.

விவசாய வேலை செய்த பெண்களிடம் நாதக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விவசாய வேலை செய்த பெண்களிடம் நாதக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கரூா் பேரவைத் தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் பிரசாரம்

சாத்தான்குளம் பகுதியில் நாதக வேட்பாளா் பிரசாரம்

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

