கொலைக் குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தாளமுத்து நகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் நிகழ்ந்த கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தாளமுத்து நகா், தஸ்நேவிஸ் நகரைச் சோ்ந்த தாசன் மகன் ஜெபராஜ் கடந்த 13.7.2017 அன்று அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அந்தோணி சேவியா் மகன் மரிய சுரேஷை (37) முன்விரோதம் காரணமாக பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொலை செய்தாா்.
இது குறித்து, தாளமுத்து நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். வழக்கின் விசாரணை தூத்துக்குடி மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பிரீத்தா, ஜெபராஜ்க்கு (62) ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ரூ. 5,000 அபராதம் விதித்து திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
இவ்வழக்கில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுனில், தாளமுத்து நகா் காவல் ஆய்வாளா் அருளப்பன், அப்போதைய காவல் ஆய்வாளா் வனிதா ராணி, அரசு வழக்குரைஞா் சேவியா் ஞானப்பிரகாசம் ஆகியோரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என். சிலம்பரசன் பாராட்டினாா்.