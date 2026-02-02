தூத்துக்குடி
நாம் இந்தியா் கட்சிக்கு ஸ்பேனா் சின்னம்!
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் நாம் இந்தியா் கட்சிக்கு ஸ்பேனா் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக, கட்சியின் நிறுவனரும் தலைவருமான என்.பி. ராஜா தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: 2026 தமிழக பேரவைத் தோ்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளுக்கும் பொதுச் சின்னமாக ஸ்பேனா் சின்னத்தை நாம் இந்தியா் கட்சிக்கு இந்திய தோ்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.