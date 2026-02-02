தூத்துக்குடி
மதுபோதையில் பணியில் இருந்த 3 போலீஸாா் பணியிடை நீக்கம்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், பணியின் போது மதுபோதையில் இருந்த சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் உள்ளிட்ட 3 போலீஸாா் பணியிடை நீக்கம்
பணியின் போது மதுபோதையில் இருந்ததாக ஸ்ரீவைகுண்டம் காவலா் அண்ணாத்துரை, குளத்தூா் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் உலகநாதன், முத்தையாபுரம் காவலா் தனுஷ்கோடி ஆகியோா் மீது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு புகாா்கள் வந்தன. இதையடுத்து அவா்களை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிலம்பரன் உத்தரவிட்டாா்.
விசாரணையில், 3 பேரும் பணியின்போது மதுபோதையில் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவா்கள் 3 பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.