திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுகவின் கோட்டை: அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன்
திருச்செந்தூா் தொகுதியை கைப்பற்ற யாராலும் முடியாது. இத்தொகுதி திமுகவின் கோட்டை என்றாா் அமைச்சா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன்.
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ எனும் தலைப்பில் பொதுக் கூட்டம், திருச்செந்தூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் எதிரே செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
ஒன்றிய செயலா்கள் உடன்குடி பாலசிங், ஆழ்வாா்திருநகரி மத்தி நவீன்குமாா், கிழக்கு சதீஷ்குமாா், நகா்மன்ற தலைவா்கள் திருச்செந்தூா் சிவஆனந்தி, காயல்பட்டினம் முத்துமுகம்மது ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், மீன்வளம், மீனவா் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சருமான அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
திமுகவை வீழ்த்த யாராலும் முடியாது. திருச்செந்தூா் தொகுதியில் தொடா்ந்து 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளேன். என்னை தலைகுனிய விடாத இந்தத் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். பாஜக, அதன் கூட்டணி தலைவா்கள் திருச்செந்தூா் தொகுதியை கைப்பற்றி விடலாம் என நினைக்கிறாா்கள். எவராலும் இத்தொகுதியைக் கைப்பற்ற முடியாது. கடற்கரை மீனவா்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பாா்கள். மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு தர வேண்டிய நிதியை வழங்காமல் புறக்கணிக்கிறது என்றாா்.
முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோஜ்பாண்டியன் பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் அரசுப் பேருந்துகளில் விடியல் பயணம் திட்டம் மூலம் 730 கோடி பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனா். இதன்மூலம் ஒவ்வொரு பெண்களும் தங்கள் கையிருப்பில் ரூ. 888 முதல் ரூ.3,000 வரை சேமித்துள்ளனா். முதல்வா் பதவிக்காக கடந்த காலத்தில் மண்டியிட்டு தவழ்ந்து சென்று பதவியை வாங்கிய வரலாறு உண்டு என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ எம்.சி.சண்முகையா, மருத்துவா் அணி துணைச் செயலா்கள் சபி, வெற்றிவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
தலைமைப் பேச்சாளா் சரத்பாலா, வா்த்தக அணி இணை செயலா் உமரிசங்கா், மாவட்ட அவைத் தலைவா் அருணாசலம், மாவட்ட பொருளாளா் ராமநாதன், விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஜனஹா், மகளிரணி பிரசாரக் குழு செயலா் ஜெஸி பொன்ராணி, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா்கள் பிரம்மசக்தி, செந்தூா் மணி, திருச்செந்தூா் நகர அவைத் தலைவா் சித்திரைக்குமாா், நகராட்சி கவுன்சிலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக திருச்செந்தூா் ஒன்றிய செயலா் செங்குழி ரமேஷ் வரவேற்றாா். நகரச் செயலா் வாள் சுடலை நன்றி கூறினாா்.