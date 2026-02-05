சா்வதேச யோகா போட்டியில் பங்கேற்பு: தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பள்ளி மாணவா்களுக்கு மேயா் வாழ்த்து
பெங்களூரில் நடைபெறும் சா்வதேச யோகா போட்டியில் பங்கேற்கும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.
தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சிவந்தாகுளம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி 8-ஆம் வகுப்பு மாணவி அஸ்மா, 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் தெசிலன் சித்தாா்த், 5-ஆம் வகுப்பு மாணவி மித்ராஸ்ரீ ஆகியோா் அண்மையில் சென்னையில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்றனா்.
இதையடுத்து வரும் 6 முதல் 8ஆம் தேதி வரை பெங்களூரில் நடைபெறும் சா்வதேச யோகா போட்டியில் 3 மாணவா், மாணவிகளும் பங்கேற்கின்றனா். இதையடுத்து அவா்கள் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் எமல்டா வெலன்சியா ஹெஸியா முன்னிலையில், மேயா் ஜெகன் பெரியசாமியை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.
அப்போது, தனது சொந்த பணத்திலிருந்து சா்வதேச யோகா போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் 3 மாணவிகளுக்கும், பெங்களூரு செல்வதற்கான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து கொடுத்தாா். தேசிய அளவில் நடைபெறும் மேஜிக் போட்டியில் கலந்து கொள்ள தோ்வாகியுள்ள மாநகராட்சி பள்ளி யூ.கே.ஜி. மாணவி ஹா்ஷினியையும் மேயா் பாராட்டி ஊக்கத்தொகை வழங்கினாா்.