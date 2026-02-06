தூத்துக்குடி
ஆசிா்வாதபுரம் பள்ளியில் 35 மாணவா்களுக்கு சைக்கிள்
சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள ஆசிா்வாதபுரம் டிடிடிஏ குருகால்பேரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 35 மாணவ, மாணவிகளுக்கு தமிழக அரசின் இலவச சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டன.
இவ்விழாவில் தலைமை ஆசிரியை லதா வரவேற்றாா். மூத்த ஆசிரியா் சத்தியசீலன் சிறப்பு விருந்தினருக்கு பொன்னாடை அணிந்து கௌரவித்தாா்.
ஆழ்வாா் திருநகரி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ராஜா, சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு 35 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்களை வழங்கினாா்.
விழாவில், ஆசிரியா்கள் மைக்கேல், ராஜா, மனோ பிரதீஷ், உடற்கல்வி ஆசிரியா் பொன்னையா சாமுவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.