காா் ஓட்டுநரை மிரட்டி பணம், நகை பறித்த இருவா் கைது
திருச்செந்தூரிலிருந்து ஆறுமுகனேரிக்கு சவாரிக்கு வந்த 4 போ், காா் ஓட்டுநரை மிரட்டி பணம், தங்க மோதிரம், கைப்பேசி ஆகியவற்றை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருச்செந்தூரிலிருந்து ஆறுமுகனேரிக்கு செல்ல கடந்த 7 ஆம் தேதி, 4 போ் வாடகைக்கு காா் அழைத்தனா். காரை திருச்செந்தூா் சரவணா பொய்கை சாலையைச் சோ்ந்த சங்கா் மகன் வேல்குமாா் (55) ஓட்டி சென்றாா். ஆறுமுகனேரி சீனந்த்தோப்பு அருகே வரும் போது அங்கு உள்ள குடியிருப்புப் பாதை சாலையில் செல்லுமாறு சவாரிக்கு வந்தவா்கள் கூறியதைடுத்து, ஓட்டுநா் காரை அங்கு சென்று நிறுத்தினாராம்.
அப்போது, காரை விட்டு இறங்கிய ஓட்டுநரை பிடித்து, அவரிடமிருந்த கைப்பேசி, ரூ. 5 ஆயிரம், 4 கிராம் தங்க மோதிரம் ஆகியவற்றை பறித்து கொண்டு சவாரிக்கு வந்த 4 பேரும் தப்பிச் சென்றனராம். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ஆறுமுகனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தப்பியோடிய 4 பேரையும் சிசிவிடி மூலம் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை உவரியில் இருந்த குற்றவாளிகளான குலசேகரபட்டினம் மேல மறக்குடி தெருவைச் சோ்ந்த முத்துக்குமாா் மகன் கலையரசன்(23), கன்னியாகுமரி மாவட்டம், வடசேரியைச் சோ்ந்த குமாா் மகன் முத்துக்குமாா்(19) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து ரூ. 5 ஆயிரம், தங்க மோதிரத்தை மீட்டனா்.
இருவரையும் திருச்செந்தூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, ஸ்ரீவைகுண்டம் சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், தலைமறைவாகியுள்ள சஞ்சய், பகவதி ஆகியோரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.