விளாத்திகுளத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா
சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை சாா்பில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய வளைகாப்பு விழா விளாத்திகுளத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
விளாத்திகுளம் பேரூராட்சித் தலைவா் சூா்யா அய்யன்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் வேலுச்சாமி, திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் ராமசுப்பு, அன்புராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
விளாத்திகுளம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜீ.வி. மாா்க்கண்டேயன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, விளாத்திகுளம், புதூா் வட்டாரத்தைச் சோ்ந்த 250 கா்ப்பிணிகளுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்து, தமிழக அரசின் சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கினாா்.
குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா்கள் ரூபி பொ்னாண்டோ, திட்ட மேற்பாா்வையாளா்கள் சுமதி, பகவதி, சந்தானலட்சுமி, சரளாதேவி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் தங்கவேல், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சின்ன மாரிமுத்து, இமானுவேல், ராதாகிருஷ்ணன், செல்வராஜ், மும்மூா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.