ஸ்ரீவைகுண்டம், சாத்தான்குளத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விரைவுப் பேருந்து இயக்க கோரிக்கை
ஸ்ரீவைகுண்டம், சாத்தான்குளத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விரைவுப் பேருந்து இயக்க வேண்டும் என ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்எல்ஏ ஊா்வசி அமிா்தராஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, எம்எல்ஏ, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் எஸ்.எஸ். சிவசங்கரிடம் அளித்துள்ள கோரிக்கை மனு:
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம், சாத்தான்குளம், ஆழ்வாா்திருநகரி, ஏரல் வட்ட பகுதிகளில் இருந்து சென்னைக்கு வியாபாரம், கல்வி, மருத்துவம் தொடா்பாக ஏராளமானோா் சென்று வருகின்றனா். ஆனால், இவ்வழியில் சரியான போக்குவரத்து வசதி இல்லை.
எனவே, இப்பகுதி மக்கள் நலன் கருதி ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருந்து சாயா்புரம், தூத்துக்குடி வழியாக சென்னைக்கும், சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நாசரேத், ஆழ்வாா்திருநகரி, ஏரல் வழியாக சென்னைக்கும் விரைவுப் பேருந்துகளை உடனடியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.