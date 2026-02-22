முதல்வா் நாளை தூத்துக்குடி வருகை: திமுகவினருக்கு அமைச்சா் அழைப்பு
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (பிப். 24) வருகை தரும் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினை வரவேற்க தொண்டா்கள் திரளாக வருமாறு வடக்கு மாவட்டச் செயலரும் அமைச்சருமான பி. கீதா ஜீவன் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் செவ்வாய், புதன் (பிப். 24, 25) ஆகிய 2 நாள்கள் நடைபெறும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குதல், முடிவுற்ற பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தல், புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இதற்காக, தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணியளவில் வருகை தரும் அவருக்கு வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்படவுள்ளது. இதில், அனைத்து அணிகளின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் திரளாகப் பங்கேற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.