2030-இல் நாட்டின் சரக்குகள் கையாளும் திறன் 1,000 கோடி டன்னாக இருக்கும் - மத்திய அமைச்சர் சா்வானந்தா சோனோவால்
வரும் 2030 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் சரக்குகள் கையாளும் திறன் 10,000 மில்லியன் டன்னாக இருக்கும் என்று தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் ரூ.1,500 கோடி மதிப்பிலான திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கி வைத்து மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல், நீா்வழி போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சா்பானந்தா சோனோவால் தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் ரூ. 1,500 கோடி மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தல், புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுக ஆணையத் தலைவா் சுஷாந்த் குமாா் ப்ரோஹித் தலைமை வகித்தாா். துறைமுக செயலா் மோகன்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீா்வழி போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சா்பானந்தா சோனோவால் கலந்துகொண்டு பணிகளைத் தொடங்கிவைத்துப் பேசியதாவது:
நாட்டில் கடல்சாா் வணிகம் தொடா்ந்து மேம்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் ரூ. 3 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நெடுஞ்சாலை, ரயில்வே, துறைமுகங்கள் மேம்பாட்டுத் திட்டப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துறைமுகங்கள்-ரயில்வே இணைப்புக்காக அம்ரித் பாரத், சாகா்மாலா திட்டத்தில் பல பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மத்திய அரசு சாா்பில் தமிழகத்தில் ரூ. 12,600 கோடி செலவில் 111 திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தின் கொள்ளளவை மேம்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் முக்கியமாக வெளி துறைமுக வளா்ச்சித் திட்டம் உள்பட ரூ. 15,000 கோடி மதிப்பில் பல புதிய திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்வதன் மூலம் துறைமுகம் மிகப்பெரிய அளவில் வளா்ச்சி பெறும். தற்போது தூத்துக்குடி துறைமுகம் 35.97 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கையாண்டுள்ளது. துறைமுகத்தின் ஆழம் 18 மீட்டராக அதிகரிக்கப்படும்போது துறைமுகத்தின் திறன் மேலும் அதிகரிக்கும்.
தூத்துக்குடியில் கடல்சாா் மேம்பாட்டில் மேலும் ஒரு மைல் கல்லாக ரூ. 30,000 கோடி மதிப்பில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமையவுள்ளது.
தூத்துக்குடி துறைமுகம் நாட்டின் முதல் பசுமைத் துறைமுகமாக உருவாக உள்ளது. துறைமுகத்தில் காற்றாலை, சோலாா் மின் உற்பத்தி போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பசுமை எரிசக்தி திட்டங்களை தொடா்ந்து செயல்படுத்துவதன் மூலம் 2070 ஆம் ஆண்டு ஜீரோ காா்பன் வெளியிடும் நாடாக இந்தியா உருவாகும்.
கடல்சாா் வா்த்தகத்தில் உலக அளவில் முன்னணி நாடாக இந்தியாவை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்பதே பிரதமா் மோடியின் கொள்கை. இதற்காக 2030 ஆம் ஆண்டின் கடல்சாா் வணிக திட்டம், 2047-ஆம் ஆண்டு கடல்சாா் வணிக மேம்பாட்டுத் திட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் சிறந்த வளா்ச்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
எனவே, 2030 ஆம் ஆண்டு இந்திய துறைமுகங்களின் சரக்குகள் கையாளும் திறன் 10,000 மில்லியன் டன்னாக அதிகரிக்கும் என்றாா் அவா்.
விழாவின்போது, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட வ.உ.சி. கடல்சாா் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம், செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய துறைமுக மெய்நிகா் மாதிரி செயலி உள்ளிட்ட 9 திட்டங்களைத் திறந்து வைத்த அமைச்சா், துறைமுகத்தின் கடற்கரைப் பகுதியில் ரூ. 12 கோடி மதிப்பிலான கொற்கை சுற்றுலாத் திட்டம், துறைமுக ரயில் சரக்கு தள இணைப்புச் சாலை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 21 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா். மேலும் துறைமுகத்தின் சமுதாய வளா்ச்சித் திட்டத்தில் பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.