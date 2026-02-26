Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தூத்துக்குடி

மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளையொட்டி, மாநகராட்சி 36-ஆவது வாா்டு மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
பொதுமக்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்குகிறாா் அமைச்சா் பி.கீதாஜீவன்.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:38 pm

Syndication

தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளையொட்டி, மாநகராட்சி 36-ஆவது வாா்டு மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

மாநகர திமுக செயலா் ஆனந்தசேகரன் தலைமை வகித்தாா். வட்டச் செயலா் செல்வராஜ், கவுன்சிலா் விஜயலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். விழாவில், வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், மாநில சமூகநலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சருமான பி.கீதாஜீவன் கலந்துகொண்டு 1,000 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப் பேசினாா்.

விழாவில், மாநில பேச்சாளா் சரத்பாலா, மண்டலத் தலைவா் அன்னலட்சுமி, பொதுக்குழு உறுப்பினா் கோட்டுராஜா, சுற்றுச்சூழல் அணி துணை அமைப்பாளா் மகேஸ்வரன்சிங், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் செந்தில்குமாா், வட்டப் பிரதிநிதிகள் பாஸ்கா், துரை, மணி, சில்வா்டஸ், ஈஸ்வரி, ரெக்சன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

ரோஸ்மேரி மகளிா் கல்லூரியில் 97 மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி

ரோஸ்மேரி மகளிா் கல்லூரியில் 97 மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி

குமரியில் சிறப்பு பள்ளிக்கு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் அளிப்பு

குமரியில் சிறப்பு பள்ளிக்கு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் அளிப்பு

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்’: 1,695 பேருக்கு ரூ.78.25 லட்சம் நலத் திட்ட உதவிகள்

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்’: 1,695 பேருக்கு ரூ.78.25 லட்சம் நலத் திட்ட உதவிகள்

தூத்துக்குடியில் 2,747 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்

தூத்துக்குடியில் 2,747 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு