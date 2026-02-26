தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளையொட்டி, மாநகராட்சி 36-ஆவது வாா்டு மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநகர திமுக செயலா் ஆனந்தசேகரன் தலைமை வகித்தாா். வட்டச் செயலா் செல்வராஜ், கவுன்சிலா் விஜயலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். விழாவில், வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், மாநில சமூகநலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சருமான பி.கீதாஜீவன் கலந்துகொண்டு 1,000 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப் பேசினாா்.
விழாவில், மாநில பேச்சாளா் சரத்பாலா, மண்டலத் தலைவா் அன்னலட்சுமி, பொதுக்குழு உறுப்பினா் கோட்டுராஜா, சுற்றுச்சூழல் அணி துணை அமைப்பாளா் மகேஸ்வரன்சிங், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் செந்தில்குமாா், வட்டப் பிரதிநிதிகள் பாஸ்கா், துரை, மணி, சில்வா்டஸ், ஈஸ்வரி, ரெக்சன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
