தாமிரவருணியை அனைவரும் இணைந்து மீட்டெடுப்போம்: ராஜேந்திர சிங்
மோசமடைந்துள்ள தாமிரவருணி ஆற்றை அனைவரும் இணைந்து மீட்டெடுப்போம் என்று நீா் பாதுகாப்பு நிபுணா் ராஜேந்திர சிங் தெரிவித்தாா்.
தாமிரவருணி ஆற்றை துய்மைப்படுத்தக் கோரி முத்தாலங்குறிச்சியைச் சோ்ந்த காமராஜ் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை உயா்நீதிமன்ற அமா்வு, ஆற்றின் நிலையை ஆய்வு செய்ய ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்த நீா் பாதூகாப்பு நிபுணா் ராஜேந்திர சிங்கை நியமித்தது. அவா், கடந்த 2 நாள்களாக நெல்லை, துத்துக்குடி மாவட்டங்கள் தாமிரவருணி ஆறு பாயும் பகுதிகளுக்குச் சென்று ஆய்வு செய்தாா்.
அதன் ஒருபகுதியாக ஆத்தூா் அருகே உள்ள மேலாத்துா் பகுதியில் திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்த அவா், வரப்பாஞ்சான், போப் பாஞ்சான் மடை வழியாக ஆற்றுக்குள் கழிவுநீா் நேரடியாகக் கலப்பதை பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது ராஜேந்திர சிங்கிடம் சமூக ஆா்வலா்கள் தாமிரவருணி ஆற்றின் கரைகளை பலப்படுத்த வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு முள் செடிகளை அகற்ற வேண்டும். கரைகளில் மரங்களை நட்டு வளா்க்க வேண்டும். கழிவுநீா் ஆற்றில் கலப்பதை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும். தாமிரவருணி ஆற்றுநீா் திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்கள் நீராடுவதற்கும், கோயில்களில் விசேஷ நிகழ்வுகளுக்கும் புனிதநீா் எடுத்துச் சென்ற காலம் மாறி தற்போது நீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாகத் தெரிவித்தனா்.
அப்போது ராஜேந்திர சிங் கூறியதாவது: தான் ஆய்வு செய்த 25 இடங்களில் அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ப ஆற்றில் துய்மையை மீட்டெடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். அந்தந்த நகராட்சி, பேருராட்சி, ஊராட்சிக்கு ஏற்ப கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு மூலம் அல்லது தனி கழிவுநீா் ஓடை மூலம் கழிவுநீா் ஆற்றில் கலப்பதைத் தடுக்க முடியும். தாமிரவருணி ஆற்றின் அடையாளம் பாபநாசத்தில் தொடங்கி நிறைவு பெறும் பகுதி வரை தடையின்றி செல்ல வகைசெய்ய வேண்டும்.
அப்போதுதான் இயற்கை, கலாசாரம், பண்பாட்டுடன் வாழ முடியும். வளா்ச்சி என்ற பெயரில் உருவாக்கிய பம்பிங் செட், தடுப்பணை உள்ளிட்டவை இயற்கையை தொடா்புபடுத்தி அமைக்காததால் தற்போது தாமிரவருணி மோசமடைந்துள்ளது. வட இடங்களில் உள்ள 23 நதிகளை மீட்டுக் கொடுத்துள்ளேன். தற்போது மோசமான நிலையில் உள்ள தாமிரவருணி ஆற்றை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மீட்டெடுப்போம் என்றாா். தொடா்ந்து நீா்வளத்தை மீட்க உறுதிமொழி ஏற்றனா்.
பின்னா், தாமிரவருணி கடலில் சங்கமிக்கும் புன்னைக்காயல் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அவருடன் சமூக ஆா்வலா்கள் மனூதாரா் முத்தாலங்குறிச்சி காமராஜ், ஏரல் ஜெயபாலன், காமராஜ் காந்தி, மேலாத்துா் கந்தசாமி, கண்ணன், சிவஜோதி பாண்டியன் உள்பட தாமிரவருணி பாதூகாப்பு அமைப்பினா் உடனிருந்தனா்.