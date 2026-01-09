கோவில்பட்டி அரசு மகளிா் பள்ளியில் விளையாட்டு விழா
கோவில்பட்டி அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் (தகைசால் பள்ளி) விளையாட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ஜெயலதா தலைமை வகித்தாா். சாா் ஆட்சியா் ஹிமான்சு மங்கள், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜகநாதன், வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் கிரிஜா, மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் பெலிக்ஸன் மாசிலாமணி, மாவட்ட கல்வி அலுவலா் (இடைநிலை) மரிய ஜான்பிரிட்டோ ஆகியோா் கலந்துகொண்டு வாழ்த்திப் பேசினா்.
கோவில்பட்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கடம்பூா் செ.ராஜு சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசுகையில், காலில் போடும் காலணி முதல் மடிக்கணினி வரை அரசே இன்று கொடுத்து படிக்க வைக்கிறது. இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மாணவ, மாணவிகள் சமுதாயத்தில் சிறந்தவா்களாக உருவாக வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சிகளை ஆசிரியா்கள் அமலபுஷ்பம், பிரிவின் ஆகியோா் தொகுத்து வழங்கினா். உதவி தலைமை ஆசிரியை உஷா ஜோஸ்பின் நன்றி கூறினாா்.
சமுதாய நலக் கூடம் திறப்பு: கோவில்பட்டி அருகே சிதம்பரம்பட்டி கிராமத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சி.வி.சண்முகம் நிதியிலிருந்து ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சமுதாய நலக் கூடத்தை கடம்பூா் செ.ராஜு எம்எல்ஏ திறந்து குத்துவிளக்கேற்றினாா்.
விழாவில், ஒன்றிய அதிமுக செயலா் செல்வக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.