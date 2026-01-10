தூத்துக்குடி
தச்சமொழி, கொம்பன்குளம் ஊராட்சிகளில் புதிய கட்டடம் திறப்பு
சாத்தான்குளம் ஒன்றியம் தச்சமொழி, கொம்பன்குளம் ஆகிய ஊராட்சிகளில் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் தலா ரூ 31.40 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஊராட்சி மன்ற அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஒன்றிய ஆணையா் சுடலை தலைமை வகித்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் (கிராம ஊராட்சி) பாலமுருகன், வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ் எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு தச்சமொழி, கொம்பன்குளம் ஊராட்சிகளில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை திறந்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினாா். இதில் கட்சி நிா்வாகிகள், அரசு அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.