கோவில்பட்டியில் பைக் திருட்டு: இளைஞா் கைது
கோவில்பட்டியில் இருசக்கர வாகனத் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சங்கரன்கோவில், வரகனூா், வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராதாகிருஷ்ணன் மகன் விஜிஸ்வரன் (29). இவா் கோவில்பட்டி இலுப்பையூரணியில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டு சனிக்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் ஊருக்கு திரும்பினாராம். இவரது வாகனம் இளையரசனேந்தல் சாலையில் பழுதாகியதாம்.
இதையடுத்து, வாகனத்தை அப்பகுதியில் உள்ள தேநீா் கடை முன் நிறுத்திவிட்டு பழுது பாா்க்கும் நிலையத்தை தேடிச் சென்றாராம். திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது இருசக்கர வாகனத்தைக் காணவில்லையாம்.
இது குறித்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலையத்தில் விஜிஸ்வரன் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து வாகனத் திருட்டில் ஈடுபட்ட மா்ம நபரைத் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் இளையரசனேந்தல் அருகே உள்ள குடப்பாறை, கீழத் தெருவைச் சோ்ந்த ராஜகுரு மகன் கௌதம் (25) என்பவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடம் இருந்த 2 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.