கோவில்பட்டி கல்லூரி, அலுவலகங்களில் சமத்துவ பொங்கல்
கோவில்பட்டி பகுதியில் உள்ள கல்லூரி மற்றும் அலுவலகங்களில் சமத்துவ பொங்கல் விழா செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கோவில்பட்டி எஸ்.எஸ். துரைச்சாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கல்லூரியில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவிற்கு கல்லூரி;ஈ செயலா் கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாக குழு உறுப்பினா்கள் அருண், சரவணகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாணவா் மாணவிகளுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன. மாணவிகள், பேராசிரியா்கள் இணைந்து பொங்கலிட்டனா். கல்லூரி முதல்வா் செல்வராஜ் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
இதுபோல கோவில்பட்டி உண்ணாமலை தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, உண்ணாமலை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கல்லூரி முதல்வா்கள் ரவீந்திரன் (தொழில்நுட்பக் கல்லூரி), அண்ணாமலை சாமி (கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி) தலைமையில் நடைபெற்றது.
கோ வெங்கடசுவாமி நாயுடு கல்லூரியில் கல்லூரி முதல்வா் சுப்புலட்சுமி, கல்லூரியின் சுயநிதி பாடப் பிரிவுகளின் இயக்குனா் மகேஷ் குமாா் ஆகியோா் தலைமையில் விழா நடைபெற்றது.
கோவில்பட்டி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அதன் முதல்வா் (பொ)சந்தன மாரியம்மன் தலைமையில் விழா நடைபெற்றது. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவிற்கு அதன் தலைவா் மற்றும் பேராசிரியா் பாக்கியாத்து சாலிகா தலைமை வகித்தாா்.
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மக்கள் நல அறக்கட்டளை சாா்பில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவிற்கு அறக்கட்டளை தலைவா் நேதாஜி பாலமுருகன் தலைமை வகித்து பொங்கலிடம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தாா்.