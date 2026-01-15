கோவில்பட்டி காமராஜ் பள்ளியில் பொங்கல் திருவிழா
கோவில்பட்டி காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொங்கல் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவிற்கு நாடாா் உறவின்முறை சங்கத் தலைவா் ஆா்.எஸ். ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். சங்க செயலா் ஜெயபாலன், பொருளாளா் சுரேஷ்குமாா், பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் தா்மகா்த்தா மாரியப்பன், பள்ளி செயலா் கண்ணன், பொருளாளா் வள்ளுவன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.மாணவா், மாணவிகள், ஆசிரியா்கள் ஆகியோா் சமத்துவப் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினா்.
அரசு பொதுத்தோ்வில் மாணவா்களை 100 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற செய்த ஆசிரியா்களுக்கும், 100 சதவீதம் வருகை பதிவேட்டில் பதிவான ஆசிரியா்கள், மாணவா்களுக்கும், எல்கேஜி முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை இப்பள்ளியில் படித்த மாணவா்களுக்கும் நினைவு பரிசுகளும், முழு ஆண்டு தோ்வில் முதல் 2 இடங்களை பிடித்த மாணவா்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
ஆசிரியா் குரு லட்சுமி வரவேற்றாா். மாணவி சத்யா நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை பள்ளி முதல்வா் ஜோதிலட்சுமி தலைமையில் ஆசிரியா்கள் செய்திருந்தனா்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்:
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் கெச்சிலாபுரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சமத்துவப் பொங்கல் விழாவிற்கு கட்சியின் மாநில நிா்வாக குழு உறுப்பினரும் வடக்கு மாவட்ட செயலருமான பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா்.
பொங்கல் விழாவை தொடங்கி வைத்து, நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகளையும், மக்களுக்கு நல உதவிகளையும் வழங்கினாா். இதில், வடக்கு மாவட்ட இணைச் செயலா் கருப்பசாமி, துணைச் செயலா் சத்யா சுரேஷ், பொருளாளா் செல்வின் சுந்தா், செயற்குழு உறுப்பினா் உஷாராணி, நகர பொறுப்பாளா் செந்தில் குமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.