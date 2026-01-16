திருச்செந்தூரில் விடுதி ஊழியா் கொலை: பெயிண்டா் கைது
திருச்செந்தூா்: திருச்செந்தூரில் விடுதி ஊழியரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்த பெயிண்டரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இட்டமொழி, வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் இசக்கியப்பன் மனைவி புனிதா (35). இவரை கடந்த 8 வருடங்களுக்கு முன்பு கணவா் விட்டுச்சென்ால் தற்போது புனிதா திருச்செந்தூா், வீரராகவபுரம் தெருவில் குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறாா்.
இவருக்கும் திருச்செந்தூா் தனியாா் விடுதியில் தூய்மை பணியாளராகப் வேலை செய்து வந்த அதேபகுதியைச் சோ்ந்த ஏழுமலை வாசனுக்கும் (27) பழக்கம் இருந்ததாம்.
கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு புனிதாவின் எதிா்வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசிக்கும் திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த பெயிண்டா் ராஜா (46), புனிதாவை அவதூறாகப் பேசினாராம்.
இதனால் ஏழுமலைவாசனுக்கும், ராஜாவுக்கும் இடையே தகராறு இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை புனிதாவின் வீட்டுக்கு ஏழுமலைவாசன் வந்தாா். அப்போது ராஜாவுக்கும் ஏழுமலைவாசனுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில், ஆவேசமடைந்த பெயிண்டா் ராஜா கத்தியால் ஏழுமலைவாசனை குத்திக் கொன்றாா். இதுதொடா்பாக ராஜா, அவரது இரு மகன்கள் மீது கோயில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ராஜாவை கைது செய்தனா்.