தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனை: 5 போ் கைது
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பொங்கல் பண்டிகை நாள்களில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனையை தடுக்கும் பொருட்டு போலீஸாா் மாவட்டம் முழுவதும் புதன்கிழமை தீவிர ரோந்துப் பணி மேற்கொண்டனா்.
அதில், ஆறுமுகனேரி காவல் சரகத்தில்2 இடங்களில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 4 போ், மாசாா்பட்டி காவல் சரகத்தில் ஒருவா் என ஒரே நாளில் 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து அவா்களிடமிருந்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா். அவா்கள் மீது ஆறுமுகனேரி மற்றும் மாசாா்பட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் என மாவட்ட காவல்துறை அலுவலகச் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.