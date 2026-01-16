முதலூரில் சமத்துவ பொங்கல் விழா
சாத்தான்குளம்: சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள முதலூா் வீட் நிறுவனம், துளிா்மகளிா் கூட்டமைப்பு சாா்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
வீட்ஸ் நிறுவன அலுவலகத்தில் நடந்த விழாவுக்கு தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டல செயற்குழு உறுப்பினா் பொ்சி சுந்தா் தலைமை வகித்தாா். வீட்ஸ் நிறுவன இயக்குநா் சாா்லஸ் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக நபாா்டு உதவி மேலாளா் சுரேஷ் ராமலிங்கம் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில் மகளிா் சுய உதவி குழுவினருக்கு பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. பின்னா் பொங்கலிட்டு அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் மகா.பாா்த்துரை, முன்னாள் ஒன்றிய க்குழு உறுப்பினா் பிச்சி விளை சுதாகா், மாவட்ட காங்கிரஸ் எஸ்.டி.,எஸ்.சி.,பிரிவு தலைவா் முத்துராஜ், ராஜன், வீட்ஸ் ஒருங்கிணைப்பாளா் ஐயப்பன், ஜெய கீதா, தங்க ஜோதிகா, சித்ரா, துளிா் கூட்டமைப்பு செயலாளா் ஜெயக்கொடி, பொருளாளா் தங்கம்மாள், ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். துளிா் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் வேதா நன்றி கூறினாா்.