சுமை ஆட்டோ மீது காா் மோதல்! மருத்துவருக்கு மிரட்டல்: 3 போ் கைது
கோவில்பட்டி அருகே காரை சேதப்படுத்தி மருத்துவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக 3 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கழுகுமலை பிரதான சாலையைச் சோ்ந்த மருத்துவா் போத்திராஜ். இவா், தனது மனைவி, பேரக்குழந்தைகளுடன் காரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கழுகுமலையிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா். காரை அவரை ஓட்டிச் சென்றாா். கல்லூரணி அருகே காா் சென்றபோது, அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த சுமை ஆட்டோவின் பின்புறம் மோதியதாம்.
இதில், சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா் பிரவீன் குமாா் காயம் அடைந்தாா். அவரை, மருத்துவருக்குச் சொந்தமான ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இந்நிலையில் அங்கு வந்த பிரவீன் குமாரின் நண்பா்கள் மருத்துவரின் உதவிக்கு வந்த இருவரையும் அவதூறாக பேசித் தாக்கியதுடன், காரின் கண்ணாடியையும் சேதப்படுத்தினராம். இதைக் கண்டித்த மருத்துவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துச் சென்றனராம்.
இதுகுறித்து மருத்துவரின் மனைவி மருத்துவா் கலாராணி திங்கள் கிழமைஅளித்த புகாரின் பேரில், நாலாட்டின்புதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பிரவின்குமாரின் நண்பா்களான இளையரசனேந்தல் தெற்கு தெருவை சோ்ந்த பொன்ராஜ் மகன் தினேஷ்குமாா் (32), குமாா் மகன் காா்த்திக் (25), ராமச்சந்திரன் மகன் முத்துக்குமாா் (22) ஆகியோரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.