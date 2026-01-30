கோவில்பட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை மத்திய அரசு பெயா் மாற்றம் செய்ததை கண்டித்தும், அந்தச் சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் பெருமாள்சாமி தலைமை வகித்து ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசினாா். வடக்கு மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் அய்யலுசாமி, ஆழ்வாா்சாமி, வடக்கு மாவட்ட பொருளாளா் காா்த்திக் காமராஜ், வட்டாரத் தலைவா் ரமேஷ் மூா்த்தி, செல்லத்துரை, முருகன், நகரத் தலைவா் அருண்பாண்டியன், பொதுச் செயலா்கள் சுப்புராயலு, சண்முகராஜா, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு மாநிலத் துணைத் தலைவா் மாரிமுத்து, மகிளா காங்கிரஸ் தலைவா் மாரியம்மாள் உள்பட நிா்வாகிகள் திரளானோா் கலந்து கொண்டு வாயில் கருப்பு ரிப்பன் கட்டிக் கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.