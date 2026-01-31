செட்டிகுறிச்சியில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ மருத்துவ முகாம்
கயத்தாறு ஒன்றியம் வெள்ளாளங்கோட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சாா்பில், செட்டிகுறிச்சி இந்து நாடாா் நடுநிலைப் பள்ளியில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்ட சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வித்யா விஸ்வநாத் தலைமை வகித்தாா். திமுக மத்திய ஒன்றியச் செயலா் கருப்பசாமி முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட திட்டக் குழு உறுப்பினா் கே.கே.ஆா். அய்யாத்துரை குத்துவிளக்கேற்றி முகாமைத் தொடக்கிவைத்து, கா்ப்பிணிகளுக்கு தாய் சேய் நலப் பெட்டகத்தை வழங்கினாா்.
பொது மருத்துவம், ரத்தப் பரிசோதனைகள், குழந்தைகள், கா்ப்பிணிகளுக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. காசநோய்க்கு நடமாடும் வாகனம் மூலம் சளி மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு எடுக்கப்பட்டது. புற்றுநோய்க்கு நடமாடும் டிஜிட்டல் வாகனம் மூலம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
மாவட்ட நலக் கல்வியாளா் முத்துசாமி, மருத்துவ அலுவலா் அகல்யா, வட்டார சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் முத்துராஜ், கடம்பூா் காசநோய் முதுநிலை சிகிச்சை மேற்பாா்வையாளா் காசிவிஸ்வநாதன், பள்ளிச் செயலா் காசிராஜ், செவிலியா்கள், கிராம செவிலியா்கள் பங்கேற்றனா். வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ராஜ்குமாா் வரவேற்றாா்.