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தூத்துக்குடி

கல்லாமொழி, மணப்பாடு பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

கல்லாமொழி, குலசேகரன்பட்டினம். மணப்பாடு ஆகிய பகுதிகளயில் புதன்கிழமை (ஜூலை 15) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின்தடை

Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

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கல்லாமொழி, குலசேகரன்பட்டினம். மணப்பாடு ஆகிய பகுதிகளயில் புதன்கிழமை (ஜூலை 15) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மின் விநியோக செயற்பொறியாளா் அருள் சாரங்க ராயா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருச்செந்தூா் கோட்டம் கல்லாமொழி உபமின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் புதன்கிழமை நடைபெறுவதால், அதன் மின்பாதை பகுதிகளான ஆலந்தலை, கல்லாமொழி, கந்தசாமிபுரம், கணேசபுரம், சுனாமி நகா், சூசைநகா், குலசேகரன்பட்டினம், மணப்பாடு, சிறுநாடாா்குடியிருப்பு, நா.முத்தையாபுரம், மறவன்விளை, நாலுமூலைக்கிணறு மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சார வினியோகம் இருக்காது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

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