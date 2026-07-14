தூத்துக்குடியில் கஞ்சா வைத்திருந்த 2 போ் கைது

தூத்துக்குடி மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட தாளமுத்துநகா், மேற்கு காமராஜா் நகா் பகுதியில் சட்டவிரோத விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்த 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் மேரி ஜெனிதா மற்றும் போலீஸாா், தாளமுத்துநகா், மேற்கு காமராஜா் நகா் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமைரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்த மாப்பிள்ளையூரணி பகுதியைச் சோ்ந்த மகாராஜா மகன் சந்தன செல்வம் (20), தூத்துக்குடி பாரதிநகரைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியன் மகன் முகேஷ் (19) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 300 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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