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தூத்துக்குடி

முதல்வா் குறித்து அவதூறு: அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ மீது வழக்கு

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக, திருச்செந்தூா் எம்எல்ஏவும் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலருமான அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது.

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அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக, திருச்செந்தூா் எம்எல்ஏவும் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலருமான அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூரில் திமுக சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்த நாளையொட்டி கடந்த 20ஆம் தேதி பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், முதல்வா் ஜோசப் விஜய், அமைச்சா்கள் குறித்து அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ ஒருமையிலும், அவதூறாகவும் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, அவா் மீது நடவடிக்கை கோரி தவெக ஆத்தூா் நகரச் செயலா் செல்வம் ஆத்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். அதன்பேரில், எம்எல்ஏ மீது இரு பிரிவுகளின்கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

எம்எல்ஏ அறிக்கை: இந்நிலையில், எம்எல்ஏ வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘மக்களின் உரிமைக்கும், வாழ்வியலுக்குமான எங்கள் போராட்டம் தொடரும். எழுத்துரிமை, பேச்சுரிமை, ஜனநாயக உரிமைகளை, வழக்குகள் போட்டு தடுக்க இயலாது. உண்மையை உரக்கப் பேசுவோம்’ எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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