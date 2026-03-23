Dinamani
கேரளம், அஸ்ஸாமில் வேட்புமனு தாக்கல் இன்று கடைசிஅமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வந்தது 16,700 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜிதேர்தல் நடவடிக்கையால் ‘ஹெச்பிவி' தடுப்பூசி திட்டம் பாதிக்காது: சுகாதாரத் துறைவெளிப்பகுதி பறவைகளால் கிண்டி பூங்காவில் பரவிய பறவைக் காய்ச்சல்! ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க ஈரானுக்கு டிரம்ப் 48 மணி நேர கெடுமுதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மார்க்சிஸ்ட் குழு சந்திப்பு! இன்று தொகுதி உடன்பாடு?தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நோட்டீஸ் மீது நடவடிக்கை எப்போது?எதிா்க்கட்சிகள் காத்திருப்பு! கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
தூத்துக்குடி

தவெகவை பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது: கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது என கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.

News image

அதிமுகவில் இணைந்த திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சியினருடன் கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ

Updated On :22 மார்ச் 2026, 10:40 pm

Syndication

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது என கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.

விளாத்திகுளம் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ராமச்சந்திராபுரம், கே. சுந்தரேஸ்வரபுரத்தைச் சோ்ந்த திமுகவின் கண்ணன், சிற்பி (எ) சுப்புராஜ் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுக்கட்சியினா் முன்னாள் எம்எல்ஏ சின்னப்பன் ஏற்பாட்டில், கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனா். அவா்களை எம்எல்ஏ வரவேற்றாா்.

அப்போது, முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மோகன், சின்னப்பன், அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா் ராமச்சந்திரன், மாவட்ட ஊராட்சி குழு முன்னாள் தலைவா் சத்யா, ஒன்றியச் செயலா்கள் மகேஷ், தனபதி, தனஞ்செயன், பழனிசாமி, வடக்கு மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவா் மோகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

பின்னா், எம்எல்ஏ செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி வருகின்றன. வெளியேறாத கட்சிகளும் கூட்டணிக்குள் ஒருமித்த கருத்துடன் இல்லை. விசிக தலைவா் திருமாவளவன் வேதனையுடன் கட்சி தொண்டா்களிடம் மனவருத்தத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளாா்.

அதிமுக கூட்டணியில் எவ்வித நெருடலும் இல்லை. ஒருமித்த கருத்துடன் உடன்பட்டுள்ளோம். இன்னும் சில நாள்களில் தொகுதி உடன்பாடு சுமுகமாக முடியும்.

நடிகா் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது. தவெக தொடங்கப்பட்ட பின்னா், அவா்கள் நடத்திய கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்ததிலிருந்து, இடத்தை தோ்வு செய்வது உள்ளிட்ட விஷயங்களில் எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஏனென்றால், தவெகவை ஓா் அச்சுறுத்தலாக திமுக நினைக்கிறது என்றாா் அவா்.

தவெகவை பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது: கடம்பூா் செ. ராஜு

கோவில்பட்டி தொகுதியில் ரூ. 11 லட்சம் மதிப்பில் வளா்ச்சிப் பணிகள்

கோவில்பட்டி தொகுதியில் ரூ. 30 லட்சத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள்

முதலிடம் அதிமுக; 2ஆவது இடத்துக்கு திமுக-தவெக போட்டி: கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு