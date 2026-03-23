தவெகவை பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது: கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது என கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.
அதிமுகவில் இணைந்த திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சியினருடன் கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ
அதிமுகவில் இணைந்த திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சியினருடன் கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது என கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.
விளாத்திகுளம் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ராமச்சந்திராபுரம், கே. சுந்தரேஸ்வரபுரத்தைச் சோ்ந்த திமுகவின் கண்ணன், சிற்பி (எ) சுப்புராஜ் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுக்கட்சியினா் முன்னாள் எம்எல்ஏ சின்னப்பன் ஏற்பாட்டில், கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனா். அவா்களை எம்எல்ஏ வரவேற்றாா்.
அப்போது, முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மோகன், சின்னப்பன், அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா் ராமச்சந்திரன், மாவட்ட ஊராட்சி குழு முன்னாள் தலைவா் சத்யா, ஒன்றியச் செயலா்கள் மகேஷ், தனபதி, தனஞ்செயன், பழனிசாமி, வடக்கு மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவா் மோகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
பின்னா், எம்எல்ஏ செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி வருகின்றன. வெளியேறாத கட்சிகளும் கூட்டணிக்குள் ஒருமித்த கருத்துடன் இல்லை. விசிக தலைவா் திருமாவளவன் வேதனையுடன் கட்சி தொண்டா்களிடம் மனவருத்தத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளாா்.
அதிமுக கூட்டணியில் எவ்வித நெருடலும் இல்லை. ஒருமித்த கருத்துடன் உடன்பட்டுள்ளோம். இன்னும் சில நாள்களில் தொகுதி உடன்பாடு சுமுகமாக முடியும்.
நடிகா் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது. தவெக தொடங்கப்பட்ட பின்னா், அவா்கள் நடத்திய கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்ததிலிருந்து, இடத்தை தோ்வு செய்வது உள்ளிட்ட விஷயங்களில் எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஏனென்றால், தவெகவை ஓா் அச்சுறுத்தலாக திமுக நினைக்கிறது என்றாா் அவா்.
