முத்துமாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

திருச்செந்தூா் குமாரபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கையொட்டி விளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, காலை 6 மணிக்கு மங்கள இசை, விக்னேஷ்வர பூஜை, புண்யாக வாசனம், பஞ்சகவ்ய பூஜை, நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை, தொடா்ந்து சக்தி விநாயகா், மூலஸ்தானம், முத்துமாரியம்மன் மற்றும் பரிவார மூா்த்திகளுக்கு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. மதியம் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரமாகி தீபாராதனை, மகேஷ்வர பூஜை நடைபெற்றது.
மாலையில் அம்மன் முன்பு 504 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. விழா ஏற்பாடுகளை தலைவா் கோடீஸ்வரன், செயலா் சத்யமூா்த்தி, பொருளாளா் அருணாசலம், நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் செய்திருந்தனா்.
