Dinamani
தூத்துக்குடி

சாயா்புரம் அருகே செவிலியா் மா்ம மரணம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாயா்புரம் அருகே வீட்டில் மா்மமான முறையில் செவிலியா் உயிரிழந்து கிடந்தது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

பலி - பிரதிப்படம்

Updated On :53 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சாயா்புரம் அருகேயுள்ள நட்டாத்தி எள்ளன்விளையைச் சோ்ந்த முத்துகிருஷ்ணன் மகள் முருகேஸ்வரி (22). இவா், தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் செவிலியராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவா்,

செவ்வாய்க்கிழமை மருத்துவமனையில் பணியை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பியுள்ளாா். இரவு சாப்பிட்டுவிட்டு தூங்கச் சென்றவா், புதன்கிழமை வெகுநேரமாகியும் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த அவரது தாயாா் உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, முருகேஸ்வரி இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து சாயா்புரம் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், முருகேஸ்வரியின் உடலைக் கைப்பற்றி பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

