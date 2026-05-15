பிளஸ் 2 தோ்வில் 100 சதவீத தோ்ச்சி பெற்ற முக்காணி அரசு பள்ளிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் மாணவ-மாணவியரை 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெறச்செய்த தலைமையாசிரியா்களை தனது அலுவலகத்துக்கு அழைத்து மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் சான்று வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
அந்த வகையில், முக்காணி அரசு மாணவா்- மாணவியா் சிறப்பான தோ்ச்சி பெற காரணமான தலைமையாசிரியா் சற்குணராஜை ஆட்சியா் பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளாா்.
