பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் கோவில்பட்டி கல்வி மாவட்டத்தில் 100 சதவீத தோ்ச்சி பெற்றுள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும், சுயநிதி, மெட்ரிக் பள்ளிகளின் விவரங்கள்:
கோவில்பட்டி லாயல் மில் காலனி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி, கோட்டூா், விஜயாபுரி, படா்ந்தபுளி, மேல்மாந்தை, கோடாங்கிபட்டி, அய்யனாா் ஊத்து, வடக்கு இலந்தைகுளம், கரிசல்குளம், கருப்பூா், சென்னமரெட்டிபட்டி, காடல்குடி, வேடநத்தம், கொல்லங்கிணறு, பரிவல்லிக்கோட்டை, அக்கநாயக்கன்பட்டி, எப்போதும்வென்றான், வில்லிசேரி, பிள்ளையாா்நத்தம், வேம்பாா், வெம்பூா், ஓட்டப்பிடாரம், வேப்பலோடை அரசுப் பள்ளிகள்.
இலுப்பையூரணி பாா்வதி உயா்நிலைப் பள்ளி, கோவில்பட்டி வேலாயுதபுரம் ஈவேஆ வள்ளிமுத்து உயா்நிலைப் பள்ளி, நாகலாபுரம் டிடிடிஏ ஜெயராஜ் உயா்நிலைப் பள்ளி, கரிசல்குளம் நாடாா் உயா்நிலைப் பள்ளி, பெரியசாமிபுரம் புனித அந்தோணியாா் உயா்நிலைப் பள்ளி, வி.வேடப்பட்டி புனித பால்ஸ் உயா்நிலைப் பள்ளி, குருமலை கிருஷ்ணா உயா்நிலைப் பள்ளி, தெற்கு கோனாா்கோட்டை புனித மரியன்னை உயா்நிலைப் பள்ளி, லிங்கம்பட்டி புனித மரியன்னை உயா்நிலைப் பள்ளி, கோவில்பட்டி எவரெஸ்ட் மேல்நிலைப்பள்ளி, இலுப்பையூரணி சியாமளா மேல்நிலைப் பள்ளி, விளாத்திகுளம் கவியரசு அண்ணாமலை ரெட்டியாா் நினைவு மேல்நிலைப் பள்ளி, கழுகுமலை புனித லூயிசா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, என்.வேடப்பட்டி இந்து நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி, எஸ்.கைலாசபுரம் தூ.நா.தி.அ.க. மேல்நிலைப் பள்ளிகள்.
100% தோ்ச்சிபெற்ற மெட்ரிக் பள்ளிகள்: கோவில்பட்டி கவுனியன் பள்ளி, புனித ஓம் கான்வென்ட் பள்ளி, செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் மெட்ரிக் பள்ளி, யூபி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, ஜான் போஸ்கோ பள்ளி, காமராஜ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, எவரெஸ்ட் மெட்ரிக் பள்ளி, லட்சுமி மில்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி, கோவில்பட்டி நாடாா் காமராஜ் மெட்ரிக் பள்ளி, லட்சுமி சீனிவாசா வித்யாலயா, ராவிள்ளா கே ஆா் ஏ வித்யாஷ்ரம் மெட்ரிக், செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் மெட்ரிக், நாகலாபுரம் எம். சீனி மெட்ரிக் பள்ளி, கயத்தாறு மதா் தெரசா மெட்ரிக் பள்ளி, பாபா மெட்ரிக் பள்ளி, சிந்தலக்கரை எஸ்ஆா்எம்எஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, கழுகுமலை விமல் பள்ளி, செயின்ட் மடானா பள்ளி, கீழ ஈரால் ஆக்ஸீலியம் பள்ளி, குமாரகிரி சிகேடி மெட்ரிக் பள்ளி, வி.வேடப்பட்டி செயின்ட் ஃபால்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி, விளாத்திகுளம் செயின்ட் சாா்லஸ் பள்ளி, சாரோன், சிஏஆா்எம் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாலாட்டின்புதூா் எஸ்எப்எஸ் பள்ளி, எட்டயபுரம் வீரபாகு வித்யாலயா, இளையரசனேந்தல் ஸ்ரீ பேப்பா் ஆனந்தா வித்யாலயா, ஓட்டப்பிடாரம் மகாத்மா மெட்ரிக் பள்ளி, சந்திரா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, புதியம்புத்தூா் பிரசன்னா மெட்ரிக் பள்ளி, சந்திரகிரி ஸ்ப்ரிங் மெட்ரிக் பள்ளி, வேம்பாா் செயின்ட் மேரிஸ் பள்ளிகள்.