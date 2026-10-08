மது அருந்தியதை கண்டித்தவரின் வீட்டை சேதப்படுத்திய சிறுவன் கைது
ஆறுமுகனேரி, அக். 7: ஆறுமுகனேரியில் மது அருந்தியத்தை கண்டித்தவரின் வீட்டை சேதப்படுத்திய சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
ஆறுமுகனேரி, அக். 7: ஆறுமுகனேரியில் மது அருந்தியத்தை கண்டித்தவரின் வீட்டை சேதப்படுத்திய சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஆறுமுகனேரி, கீழசண்முகபுரம் கமலா நேரு காலனியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயக்குமாா். இவருக்கு மனைவி பூவிழிதேவி, 2 மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனா். இவா் தூத்துக்குடி தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு, இரவு நேரத்தில் ஜெயக்குமாரின் வீட்டின் முன் சில இளைஞா்கள் மது அருந்தினராம். இதைக் கண்டித்த ஜெயக்குமாா், பூவிழிதேவி ஆகியோருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துவிட்டு இளைஞா்கள் சென்றனராம்.
இந்நிலையில் கடந்த அக். 4 ஆம் தேதி இரவு ஜெயக்குமாரின் வீட்டின் முன் இளைஞா்கள் மீண்டும் மது அருந்தினராம். அவா்களில் காணியாளா் தெருவைச் சோ்ந்த சிறுவன், ஆறுமுகனேரி இலங்கத்தம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த முனியாண்டி மகன் ரவி ஈஸ்வரன் (20) ஆகியோா் ஜெயக்குமாரின் வீட்டின் மீது கற்கள் எறிந்து சேதப்படுத்தியதுடன், தகராறில் ஈடுப்பட்டனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ஆறுமுகனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சிறுவனை கைது செய்து கூா்நோக்கு இல்லத்தில் சோ்ந்தனா். மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனா்.
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