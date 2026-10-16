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சடையனேரி கால்வாய் சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்

புத்தன் தருவை, வைரம் தருவை குளங்களுக்கு தடையின்றி தண்ணீா் வரும் வகையில் சடையனேரி கால்வாயை சீரமைக்கும் பணியில் தென்பகுதி விவசாய சங்க நிா்வாகிகள் ஈடுபட்டனா்.

சடையனேரி கால்வாய் சீரமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டோா்.

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புத்தன் தருவை, வைரம் தருவை குளங்களுக்கு தடையின்றி தண்ணீா் வரும் வகையில் சடையனேரி கால்வாயை சீரமைக்கும் பணியில் தென்பகுதி விவசாய சங்க நிா்வாகிகள் ஈடுபட்டனா்.

சாத்தான்குளம் பகுதியில் உள்ள புத்தன்தருவை, வைரம் தருவை குளங்கள் பாசன, குடிநீா் ஆதாரமாக இருந்து வருகிறது.

தாமிரவருணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் காலங்களில் சடையனேரி கால்வாய் வழியாக சுழற்சி முறையில் சடையனேரி குளம், புத்தன்தருவை,

வைரம்தருவை குளங்களுக்கு தண்ணீா் வரும் நிலை உள்ளது.

தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் சடையனேரி கால்வாயில் உள்ள முள்செடிகள், குப்பைகள், மணல்மேடுகள் அகற்றும் பணியை

சாத்தான்குளம் தென்பகுதி விவசாய சங்கத்தினா் மேற்கொண்டனா். நங்கைமொழியில் இருந்து சுப்பராயபுரம் பகுதிக்கு வரும் கால்வாயை சீரமைக்கும் பணியில் விவசாய சங்கத் தலைவா் லூா்துமணி தலைமையில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டனா்.

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