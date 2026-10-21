குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா நிறைவு
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஞானமூா்த்தீஸ்வரா் உடனுறை முத்தாரம்மன் கோயிலில் 11 நாள்கள் நடைபெற்ற தசரா பெருந்திருவிழா புதன்கிழமை நிறைவு பெற்றது.
கடற்கரையில் சூரசம்ஹாரனை வதம் செய்ய சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஞானமூா்த்தீஸ்வரா் உடனுறை முத்தாரம்மன் கோயிலில் 11 நாள்கள் நடைபெற்ற தசரா பெருந்திருவிழா புதன்கிழமை நிறைவு பெற்றது.
புகழ்பெற்ற இக்கோயில் தசரா திருவிழா கடந்த அக். 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழா நாள்களில் தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள், இரவு அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதியுலா செல்லுதல், கோயில் கலையரங்கில் பரத நாட்டியம், பக்தி இன்னிசை, சமய சொற்பொழிவு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
காப்புக் கட்டிய பக்தா்கள் சுவாமி வேஷங்களிட்டு வீதிவீதியாகச் சென்று அம்மனுக்கு காணிக்கை வசூலித்தனா். ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தசரா குழுவினா் கிராமங்கள், வீதிகள்தோறும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா். வாகனங்கள் நிறுத்த இடவசதி, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை கோயில் நிா்வாகம் செய்திருந்தது.
சிகர நிகழ்வான மகிஷாசுரசம்ஹாரம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. முன்னதாக அம்மனுக்கு சிறப்பு வழிபாட்டை தொடா்ந்து இரவு 12 மணிக்கு கோயில் கடற்கரைக்கு அம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளினாா்.
அங்கு கூடியிருந்த பல லட்சம் பக்தா்கள் முன்னிலையில் பக்தி கோஷம் முழங்க மகிஷாசுரனை அம்மன் வதம் செய்தாா். சிங்கமுகம் தொடங்கி தன்தலை, எருமைத் தலை, சேவல் தலை என உருமாறி வந்த சூரனை அம்மன் வதம் செய்தாா்.
தொடா்ந்து கடற்கரை மேடை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் எழுந்தருளிய அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.
புதன்கிழமை (அக். 21) காலை 6 மணிக்கு பூஞ்சப்பரத்தில் திருவீதியுலா புறப்பட்ட அம்மன் மாலை 4 மணிக்கு கோயிலை வந்தடைந்தாா். இதையடுத்து கோயிலில் விழா கொடியிறக்கப்பட்டது. பக்தா்கள் காப்புகளை அவிழ்த்தும், வேஷங்களை களைத்தும் தங்கள் விரத்தை நிறைவு செய்தனா். நள்ளிரவு 12 மணிக்கு சோ்க்கை அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
விழா ஏற்பாடுகளை தூத்துக்குடி இந்துசமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் சு.ரோஜாலி சுமதா, துணை ஆணையா் கோமதி, உதவி ஆணையா் ராமசுப்பிரமணியன், செயல் அலுவலா் மு.வள்ளிநாயகம், ஆய்வா் முத்துமாரி, அறங்காவலா் குழு தலைவா் வே.கண்ணன், கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
கடற்கரையில் திரண்டிருந்த பக்தா்கள் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி.
கடற்கரையில் சூரசம்ஹாரனை வதம் செய்ய சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன்.
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