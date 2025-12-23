வைகுந்த ஏகாதசி திருவிழா: ஸ்ரீரங்கத்தில் நின்று செல்லும் ரயில்கள் விவரம்!
வைகுந்த ஏகாதசி திருவிழாவை முன்னிட்டு, ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் ரயில்களின் விவரத்தை திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி விரைவு ரயிலானது (12633) வரும் 29, 30, 31-ஆம் தேதி இரவு 9.50 மணிக்கும், கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (12634) வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் இரவு 12.53-க்கும், கொல்லம் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16102) வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் நள்ளிரவு 2.08 மணிக்கும், சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் விரைவு ரயிலானது (16101) வரும் 29, 30, 31-ஆம் தேதிகளில் இரவு 9.22-க்கும், சென்னை எழும்பூா் - தூத்துக்குடி விரைவு ரயிலானது (12693) வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் நள்ளிரவு 12.12 மணிக்கும், தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் நள்ளிரவு 1.53 மணிக்கும், சென்னை எழும்பூா் - மதுரை விரைவு ரயிலானது (12637) வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் நள்ளிரவு 2.18 மணிக்கும், மதுரை - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (12638) வரும் 28, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் நள்ளிரவு 12.03 மணிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சிறப்பு ரயில்களின் தேதி நீட்டிப்பு: நந்தட் - திருச்சி சிறப்பு ரயிலானது (07615) வரும் ஜன. 6, 13, 20, 27 ஆகிய தேதி வரையிலும், திருச்சி - நந்தட் சிறப்பு ரயிலானது (07616) வரும் ஜன. 7, 14, 21, 28-ஆம் தேதி வரையிலும், கச்சிகுடா - மதுரை சிறப்பு ரயிலானது (07191) வரும் ஜன. 26-ஆம் தேதிக்கும், மதுரை - கச்சிகுடா சிறப்பு ரயிலானது (071902) வரும் ஜன. 28-ஆம் தேதிக்கும், ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயிலானது (07230) வரும் ஜன. 28-ஆம் தேதிக்கும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் சிறப்பு ரயிலானது (07229) வரும் ஜன. 30-ஆம் தேதிக்கும், நரசப்பூா் - திருவண்ணாமலை சிறப்பு ரயிலானது (07219) வரும் ஜன. 28-ஆம் தேதிக்கும், திருவண்ணாமலை - நரசப்பூா் சிறப்பு ரயிலானது (07220) வரும் ஜன. 29-ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தகவலை திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.