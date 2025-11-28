புயல் அறிகுறி: ராமேசுவரம் ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து!
புயல் அறிகுறி காரணமாக ராமேசுவரம் ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: புயல் அறிகுறி காரணமாக பாம்பன் பாலத்தில் அதிகளவில் காற்று வீசுவதால், திருச்சி - ராமேசுவரம் விரைவு ரயில் (16849) சனிக்கிழமை (நவ. 29) மண்டபம் - ராமேசுவரம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மறுமாா்க்கமாக, ராமேசுவரம் - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16850) நவ. 29-ஆம் தேதி ராமேசுவரம் - மண்டபம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில்களானது திருச்சி - மண்டபம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
ராமேசுவரம் - சென்னை எழும்பூா் அதிவிரைவு ரயிலானது (22662) நவ. 29-ஆம் தேதி ராமேசுவரம் - ராமநாதபுரம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது ராமநாதபுரம்- சென்னை எழும்பூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
ராமேசுவரம் - தாம்பரம் விரைவு ரயிலானது (16104) நவ. 29-ஆம் தேதி ராமேசுவரம் - மண்டபம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது தாம்பரம் - மண்டபம் வரை மட்டுமே இயங்கும்.
சென்னை எழும்பூா் - ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலானது (16752) நவ. 29-ஆம் தேதி ராமேசுவரம் - மண்டபம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது சென்னை எழும்பூா் - மண்டபம் வரை மட்டுமே இயங்கும்.
முழுமையாக ரத்து...: ஓகா - ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலானது (16734) டிச. 2-ஆம் தேதி முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.