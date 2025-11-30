திருச்சி
திருச்சி - தாம்பரம் - திருச்சி சிறப்பு ரயில் நீட்டிப்பு
பயணிகளின் வசதிக்காக திருச்சி - தாம்பரம் - திருச்சி சிறப்பு ரயில் வரும் 2026 ஜனவரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் வசதிக்காக திருச்சி - தாம்பரம் - திருச்சி சிறப்பு ரயில் வரும் 2026 ஜனவரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த செய்திக்குறிப்பு: திருச்சி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06190), மறுமாா்க்கமாக தாம்பரம் - திருச்சி சிறப்பு ரயில் (06191) ஆகியவை வரும் டிச 2 முதல் 2026 ஜன. 31 வரையிலும் செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில்களில் 10 இரண்டாம் வகுப்பு நாற்காலி பெட்டிகள் மற்றும் 6 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளுக்குப் பதிலாக, டிச. 2 முதல் 16 இரண்டாம் வகுப்பு நாற்காலி பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்படும்.