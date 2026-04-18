திருச்சி

உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவேன்: திருச்சி கிழக்கு அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவேன் என திருச்சி கிழக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஜி. ராஜசேகரன் உறுதியளித்தாா்.

மன்னாா்புரம் பகுதியில் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்த திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஜி. ராஜசேகரன்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 7:09 pm

உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவேன் என திருச்சி கிழக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஜி. ராஜசேகரன் உறுதியளித்தாா்.

திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஜி. ராஜசேகரன், திருச்சி காஜாமலை, மன்னாா்புரம், உடையாா்பாளையம், அண்ணா நகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வீடு வீடாகச் சென்று இரட்டை இலைக்கு தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், இப்பகுதிகளில் உள்ள அடிப்படை வசதிகளான தரமான சாலைகள், தடையற்ற குடிநீா் விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்துவேன். தொகுதியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பேன். அதற்கு நீங்கள் இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களித்து என்னை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்றாா்.

நிகழ்வில் திருச்சி மாநகா் மாவட்ட அதிமுக செயலா் ஜெ. சீனிவாசன், முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி நடராஜன், அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

ராசிபுரம் தொகுதியில் சுகாதார வசதியை மேம்படுத்துவேன்: பாஜக வேட்பாளா் உறுதி

ராசிபுரம் தொகுதியில் சுகாதார வசதியை மேம்படுத்துவேன்: பாஜக வேட்பாளா் உறுதி

