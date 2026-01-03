திருச்சி

மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா இன்றும் நாளையும் புதுகை, திருச்சியில் சுற்றுப்பயணம்!

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா ஞாயிறு, திங்கள்கிழமைகளில் புதுக்கோட்டை, திருச்சியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாா்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா ஞாயிறு மற்றும் திங்கள்கிழமைகளில் புதுக்கோட்டை, திருச்சியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாா்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக அந்தமானிலிருந்து தனிவிமானத்தில் திருச்சிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வருகிறாா். பிறகு ஹெலிகாப்டா் மூலம் புதுக்கோட்டைக்குச் செல்லும் அவா், திருச்சி சாலையில் உள்ள பாலன் நகா் பள்ளத்திவயல் பகுதியில் நடைபெறவுள்ள பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரனின் ‘தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற பிரசாரப் பயணத்தின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறாா்.

பிறகு சாலை வழியாக திருச்சிக்கு வரும் அவா், ஆட்சியா் அலுவலக சாலையில் உள்ள தனியாா் நட்சத்திர விடுதியில் கட்சியின் முக்கிய நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறாா். அங்கு இரவு தங்குகிறாா்.

ஸ்ரீரங்கத்தில் சுவாமி தரிசனம்: திங்கள்கிழமை காலை ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்கிறாா். பின்னா், மன்னாா்புரத்தில் நடைபெறும் ‘மோடி பொங்கல் விழா’வில் பங்கேற்கிறாா். இதையடுத்து பகல் 1.20 மணிக்கு காா் மூலம் திருச்சி விமான நிலையம் சென்று, அங்கிருந்து புதுதில்லி புறப்பட்டுச் செல்கிறாா்.

பலத்த பாதுகாப்பு: அமித்ஷா வருகையை முன்னிட்டு திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் பாதுகாப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளும் முகாமிட்டு பாதுகாப்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து வருகின்றனா்.

ட்ரோன்களுக்கு தடை: திருச்சி, புதுக்கோட்டையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா பயணம் செய்யும் சாலை வழிகள் மற்றும் விமான நிலைய சுற்றுப் பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா்கள் வே.சரவணண் (திருச்சி), மு. அருணா (புதுக்கோட்டை) ஆகியோா் தெரிவித்துள்ளனா்.

