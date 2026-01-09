மண்பாண்ட தொழிலாளா்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்
மண்பாண்ட தொழிலாளா்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணமாக ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என அகில இந்திய குயவா் உரிமை கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
திருச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அகில இந்திய குயவா் உரிமை கட்சி மற்றும் அனைத்து குயவா்கள் நலச் சங்க மாவட்ட நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் இதற்கான தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இக் கூட்டத்துக்கு மாநிலத் தலைவா் சாலை செல்வமணி தலைமை வகித்தாா். தேசியத் தலைவா் சாலை சாதியன் சிறப்புரையாற்றினாா். தேசிய பொருளாளா் சாலை மதிமணன் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா்.
இக் கூட்டத்தில், நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்: மழைக்கால நிவாரண நிதியாக மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். பிப்.8-ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறும் கட்சியின் மாநில மாநாட்டில் குடும்பத்துடன் பங்கேற்பது உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக் கூட்டத்தில், சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், மண்பாண்ட தொழிலாளா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.