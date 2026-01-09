திருச்சி
வயலூா் கோயிலில் ரூ.23.76 லட்சம் காணிக்கை
திருச்சி வயலூா் முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 23.76 லட்சம் கிடைத்துள்ளது.
திருச்சி குமாரவயலூா் முருகன் கோயில் உண்டியல்களில் பக்தா்கள் செலுத்தும் காணிக்கைகள் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை எண்ணப்படும்.
இந்நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையா் உமா, கோயில் செயல் அலுவலா் சக்திவேல் முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை உண்டியல்கள் திறந்து எண்ணப்பட்டது.
இதில் காணிக்கையாக ரூ. 23 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 821-ம், 20 கிராம் தங்கமும், 2 ஆயிரத்து 190 கிராம் வெள்ளியும், வெளிநாட்டுப் பணம் 27-யும் கிடைத்ததாக கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.