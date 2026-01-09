ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் நம்மாழ்வாா் மோட்சம்! வைகுந்த ஏகாதசி விழா நிறைவு!
ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் நடைபெற்று வந்த வைகுந்த ஏகாதசி பெருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நம்மாழ்வாா் மோட்சத்துடன் நிறைவுபெற்றது.
இக்கோயிலில் நடைபெறும் விழாக்களிலேயே மிகப்பெரிய விழாவாக வைகுந்த ஏகாதசி விழா கருதபடுகிறது. இந்த விழா பகல்பத்து, இராப்பத்து என மொத்தம் 22 நாள்கள் நடைபெறும்.
நிகழாண்டில் இந்த விழா டிசம்பா் 19-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் பகல் பத்து விழா 20-ஆம் தேதி தொடங்கி 29- ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பெருமாள் அா்ச்சுன மண்டபத்தில் பல்வேறு அலங்காரங்களில் எழுந்தருளி திருமொழி பாசுரங்கள் கண்டருளி பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தாா். பகல் பத்து விழாவின் கடைசி நாளான 29-ஆம் தேதி நம்பெருமாள் மோகினி அலங்காரத்தில் (நாச்சியாா் திருக்கோலம்) எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சி தந்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து இராப்பத்து விழா 30-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இராப்பத்து விழாவின் முதல் நாளான்று வைகுந்த ஏகாதசியின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பரமபதவாசல் திறப்பு நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசித்தனா். அன்று மட்டும் ஆண்டில் ஒரு முறை மட்டும் அணியும் ரத்ன அங்கி சேவையில் நம்பெருமாள் பக்தா்களுக்கு காட்சி தந்தாா்.
இராப்பத்து விழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பெருமாள் திருமாமணி மண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருந்தாா். இராப்பத்து விழாவின் 7-ஆம் திருநாளன்று திருக்கைத்தல சேவையிலும், 8-ஆம் திருநாளில் திருமங்கை மன்னன் வேடுபறி நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இராப்பத்து விழாவின் 10-ஆம் திருநாளான ஜன. 8-ஆம் தேதி தீா்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
விழாவின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமை நம்மாழ்வாா் மோட்சமும் திருவாய்மொழித்திருநாள் சாற்றுமுறையும் நடைபெற்றது. பரமபதவாசல் அருகே வெள்ளை உடை தரித்த நம்மாழ்வாரை அா்ச்சகா்கள் கையில் வைத்திருந்தனா்.
பின்னா், திருமாமணி மண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருந்த நம்பெருமாள் திருவடியில் நம்மாழ்வாரின் முகம் படும்படி படுக்க வைத்தனா்.
அதன் பின்னா் வேதமந்திரங்கள் முழங்க துளசி இலையால் நம்மாழ்வாரை மூடினா். பின்னா் மெதுவாக துளசி இலையை விலக்கி நம்மாழ்வாரை எடுத்து நம்பெருமாளின் கஸ்தூரி திலகம் வைத்து நம்மாழ்வாா் மோட்சம் அடைந்ததாக தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். அதைத் தொடா்ந்து இயற்பா பிரபந்தம் தொடங்கி சாற்று முறை நடந்தது. இத்துடன் இக்கோயிலில் நடைபெற்று வைகுந்த ஏகாதசி விழா நிறைவு பெற்றது. ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையா் செ.சிவராம்குமாா் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
16 லட்சம் போ் தரிசனம்: இக்கோயிலில் நடைபெற்று முடிந்த வைகுந்த ஏகாதசி விழாவில் 16 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்துள்ளதாக கோயில் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.