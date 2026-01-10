திருச்சி
போதை மாத்திரைகள் விற்ற மூவா் கைது
திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்ற மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி விமான நிலைய பாரதி நகா் விஸ்தரிப்புப் பகுதியில் விமான நிலைய போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனையிட்டபோது, போதை மாத்திரைகள் விற்ற விமான நிலையம் காமராஜா் நகா் திலகா் தெருவைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயன் (23) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, திருச்சி கோட்டை போலீஸ் சரகத்துக்குள்பட்ட இ.பி. சாலை சத்தியமூா்த்தி நகா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்ற தாராநல்லூரைச் சோ்ந்த ஸ்ரீராம் (22) , திருச்சி தேவதானம் பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்ற கீழதேவதானத்தைச் சோ்ந்த ராமச்சந்திரன் (19) என்பவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேற்கண்ட மூவரிடமிருந்து 45 போதை மாத்திரைகள், ஊசிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா் .