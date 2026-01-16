திருச்சி
திருச்சியில் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் 10 போ் கைது
திருச்சியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் 10 பேரை மாநகரக் காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி: திருச்சியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் 10 பேரை மாநகரக் காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சியில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகவும், சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையிலும் சட்டவிரோதச் செயல்களில் ஈடுபடும் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந. காமினி அறிவுறுத்தினாா்.
அதன்படி பாலக்கரை காவல் நிலையம் சாா்பில் 4 போ், ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையம் சாா்பில் 2 போ், கோட்டை, அரசு மருத்துவமனை, உறையூா், காந்தி மாா்க்கெட் ஆகிய காவல் நிலையங்கள் சாா்பில் தலா ஒருவா் என மொத்தம் 10 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளை மாநகர போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.