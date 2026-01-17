தள்ளுவண்டி உணவக உரிமையாளரை மிரட்டிப் பணம் பறிப்பு: 3 போ் கைது
திருச்சி: சாலையோர தள்ளுவண்டி உணவக உரிமையாளரிடம் கத்தியைக் காட்டி பணம் பறித்ததாக 3 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.-
திருச்சி உறையூா் காமாட்சி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த கென்னடிகுமாா் (34) உறையூா் பஞ்சவா்ணசுவாமி கோவில் தெரு அருகே தள்ளுவண்டியில் டிபன் கடை நடத்துகிறாா். வெள்ளிக்கிழமை இவரது கடைக்கு வந்த 3 போ் இவரிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி ரூ.1000 பறித்தனராம். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் உறையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பாண்டமங்கலம் காவல்காரன் தெருவை சோ்ந்த புகழ் (19), உறையூா் ராமலிங்கநகா் 1 ஆவது மெயின் சாலையை சோ்ந்த ராம்குமாா் (32) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய உறையூா் மின்னப்பன் தெருவைச் சோ்ந்த ராம்குமாரை கைது செய்து, பின்னா் நீதிமன்றப் பிணையில் விடுவித்தனா். அவா்களிடமிருந்து ஒரு கத்தியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து தொடா்ந்து விசாரிக்கின்றனா்.